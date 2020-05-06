الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 03:50 مساء

نُقل عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الأربعاء، قوله إن الوقاية من فيروس «كورونا» والسيطرة عليه ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرًا في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة اتخاذ مزيد الإجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وتعزيز الدعم الائتماني، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة قالت في اجتماع آخر لها برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، يوم الأربعاء، إنها ستدعم البنوك لإصدار مزيد القروض دون ضمانات وتمديد آجال ومدفوعات الفائدة للشركات التي تبقي على العاملين.

وتأتي تصريحات الرئيس الصيني بالتوازي مع إعلان مندوب الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس «كورونا المستجد»، في وقت يواصل فيه الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأميركية بحق بكين.

وقال شن جو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي (...) لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح».

وصباح اليوم، أكدت الصين أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «لا يمكنه تقديم أدلة» على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني «لأنه لا يملكها».

وقال بومبيو في تصريحات، الأحد الماضي، إن هناك «أدلة هائلة» على أن الفيروس المسبب لمرض «كوفيد- 19» تسرَّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.

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