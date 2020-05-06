الصين ترفض التحقيق الدولي حول مصدر فيروس كورونا حاليا

ممرض يأخذ عينة لفحص الإصابة بـ«كوفيد-19» في ووهان الصينية في 16 أبريل 2020. (فرانس برس)

أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس «كورونا المستجد»، في وقت يواصل فيه الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأميركية بحق بكين.

وقال شن جو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي (...) لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح».

وصباح اليوم، أكدت الصين أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «لا يمكنه تقديم أدلة» على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني «لأنه لا يملكها».

وقال بومبيو في تصريحات، الأحد الماضي، إن هناك «أدلة هائلة» على أن الفيروس المسبب مرض «كوفيد 19» تسرَّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.