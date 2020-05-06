الصين ترفض التحقيق الدولي حول مصدر فيروس كورونا حاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 01:06 مساء
ممرض يأخذ عينة لفحص الإصابة بـ«كوفيد-19» في ووهان الصينية في 16 أبريل 2020. (فرانس برس)

أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس «كورونا المستجد»، في وقت يواصل فيه الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأميركية بحق بكين.

وقال شن جو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي (...) لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح».

وصباح اليوم، أكدت الصين أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «لا يمكنه تقديم أدلة» على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني «لأنه لا يملكها».

وقال بومبيو في تصريحات، الأحد الماضي، إن هناك «أدلة هائلة» على أن الفيروس المسبب مرض «كوفيد 19» تسرَّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 23 حالة
ليبيا
«فيفا» يعلن الاستثناء الذي طال انتظاره
رياضة عالمية
بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا