مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 10:47 صباحا
عناصر من الحرس الثوري الايراني خلال عرض عسكري في طهران، في 22 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة «مناهضة للثورة» في محافظة كردستان بغرب البلاد أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا).

وأعلنت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري «استشهاد الكولونيل شكيبة سليمي واثنين من مقاتلي الإسلام الشجعان، هما جعفر نزمبور وماجد شكري بعد قتال وقتل عدد من العناصر المضادة للثورة».

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة «فرانس برس» أن الاشتباك وقع بالقرب من بلدة ديواندره، دون ذكر تفاصيل عن المجموعة.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.

وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن تشييع القتلى الثلاثة سيجري صباح اليوم الأربعاء، مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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