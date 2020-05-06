ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 09:11 صباحا
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، (أرشيفية: الإنترنت)

تتجه ألمانيا إلى إعادة الحياة الطبيعية، عبر إقرار مسودة اتفاق بين الحكومة ومختلف الولايات، بمقتضاها ستقطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم اعتبارا من مايو الجاري.

ويشير النص الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء عدد الإصابات الجديدة بالفيروس «ضئيلا» بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 أبريل، موضحا أنه لم تسجل أي موجة جديدة للعدوى حتى الآن.

وجاء في المسودة أن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية في الدوري الألماني لكرة القدم سيكون من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالأندية الـ36.

وستنطلق المباريات اعتبارا من تاريخ معين في مايو، سيحدد خلال اجتماع عير تقنية الاتصال بالهاتف اليوم الاربعاء بين ميركل ورؤساء الولايات الألمانية الـ16 بحسب هذه الوثيقة، في حين تحدثت وسائل الإعلام الألمانية عن تاريخ 21 مايو لمعاودة النشاط.

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