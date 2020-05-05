القضاء الألماني يطالب «المركزي الأوروبي» بتوضيح برنامجه الخاص بمواجهة الأزمة الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 11:40 صباحا
مقر البنك المركزي الأوروربي. (أرشيفية: الإنترنت)

قضت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، أنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح أن خطة أساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو «متناسبة»، وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.

وجاء في بيان المحكمة أن «بوندزبنك» سيُمنع من المشاركة في «التسهيل الكمي» لبرنامج شراء الأصول في غضون ثلاثة أشهر «إلا إذا تبنى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرارًا جديدًا يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي متناسبة»، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
«فيفا» يعلن الاستثناء الذي طال انتظاره
رياضة عالمية
بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تعتبر ليبيا في مرحلة أولى من وباء «كورونا» وتحذر من «شعور زائف ...
ليبيا
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين