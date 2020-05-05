أميركا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا» منذ شهر.. وكاليفورنيا تبدأ تخفيف العزل الجمعة

متظاهرون في لوس أنجليس يطالبون بإنهاء العزل الصحي، 1 مايو 2020، (ا ف ب)

سجلت الولايات المتحدة وفاة 1015 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس أن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 شخصا حتى أمس الإثنين، حسب وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك بينما تعالت الأصوات في البلاد المطالبة بعودة الحياة الطبيعية، إذ تبدأ ولاية كاليفورنيا تخفيف بعض تدابير العزل الصحي نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم غافن نيوسوم الاثنين.

وقال الحاكم الديمقراطي في مؤتمره الصحفي اليومي إنه بفضل التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، يمكن الشروع في الخطوة التالية، مضيفا إنها إشارة إيجابية للغاية.

كاليفورنيا تسمح بعودة بعض الأنشطة

وستحدد السلطات في كاليفورنيا الخميس الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل، وفي حال استيفائها، وإدخال التعديلات اللازمة، فقد يسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط، بحسب نيوسوم.

كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

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وأشار الحاكم نيوسوم، الذي يتعرض لضغط متزايد من أجل تخفيف العزل وإعادة تنشيط اقتصاد الولاية، إلى أن بعض المناطق الريفية الأقل تأثرا بالفيروس، خاصة في الشمال، يمكنها الإسراع في إعادة الفتح.

لكن سيتعين على هذه المناطق أن تثبت لسلطات الولاية استجابتها لمعايير صحية معينة مثل أسرة المستشفيات، والاختبارات، كما أشار نيوسوم إلى أن المرحلة التالية هي إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والقاعات الرياضية والتجمعات الدينية، لن تبدأ قبل أشهر. وسجلت ولاية كاليفورنيا حتى أمس الاثنين حوالي 55 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 وأكثر من 2200 وفاة.