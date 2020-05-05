أكثر من رُبع مليون وفاة بكورونا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 02:03 صباحا
سيارة إسعاف وطبيب يتخذ إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا في بريطانيا (أرشيفية: الإنترنت)

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد على 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة وحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الإثنين استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأظهر التعداد الذي أجري لغاية الساعة 22,30 بتوقيت غرينتش، أنّ الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفاً و93 مصاباً بالفيروس.

وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفاً و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفاً و79 وفاة) ثم بريطانيا (28 ألفاً و734 وفاة)، فإسبانيا (25 ألفاً و428 وفاة)، ففرنسا (25 ألفاً و201 وفاة).

أمّا من حيث توزّع الوفيات على القارّات فتصدّرت القائمة أوروبا، حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتّاك 140 ألفاً و23 شخصاً.

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