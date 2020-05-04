فرنسا: حصيلة وفيات «كورونا» تتجاوز 25 ألف حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 09:10 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في معمل للأقنعة الواقية بفرنسا 31 مارس 2020 (أ ف ب)

سجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 25201 وفاة منذ 1 مارس، وفق ما أفادت الإدارة العامة للصحة.

وأضافت الإدارة في بيان أن الضغط على أقسام العناية المركزة يواصل تراجعه مع انخفاض عدد المرضى فيها بمقدار 123 مريضا خلال شهر، لكن العدد الإجمالي للحالات الحرجة في هذه الأقسام لا يزال مرتفعا، إذ يبلغ 3696 حالة، بحسب «فرانس برس».

ووفق بيان سابق للإدارة العامة للصحة، فإن الضغط على أقسام الإنعاش تراجع في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الأقسام، لكن العدد الإجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.

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