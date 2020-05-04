إصابات «كورونا» تكسر حاجز 145 ألفًا في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 02:48 مساء
عمال ينظفون الشوارع في وسط موسكو في 2 مايو 2020 . (فرانس برس)

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تجاوز 145 ألف حالة في البلاد، التي تشهد الآن أسرع انتشار للوباء في أوروبا.

وأظهرت الأرقام الرسمية إصابة 10 آلاف و581 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، أي أقل بـ 52 فقط من الرقم القياسي المسجل يوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 145 ألفًا و268 حالة و1356 حالة وفاة في روسيا. وكما هي الحال في دول أخرى، أصاب فيروس «كورونا المستجد» رأس هرم الدولة.

فرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أعلن، الخميس، أنه أُصيب بالفيروس. والجمعة، قال وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف إنه مصاب أيضًا بـ«كوفيد-19».

ومع بدء عديد الدول الأوروبية إجراءات تخفيف العزل، صارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة. غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسميًّا أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا وإسبانيا، وأيضًا الولايات المتحدة. وتعزو السلطات ذلك إلى الإغلاق السريع للحدود والفحوص الواسعة ومراقبة العدوى، في حين تشكك الأصوات المنتقدة في هذه الأرقام.

رغم ذلك، تستعد البلاد، اعتبارًا من 12 مايو، لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الفائت، مع إقراره بأن الوضع لا يزال «صعبًا». وتتركز نحو نصف الحالات في مدينة موسكو التي كتب رئيس بلديتها سيرغي سوبيانين على مدونته: «من المؤكد أن الخطر يتعاظم» داعيًا السكان إلى احترام الاحتواء.

وفي مواجهة الوباء، اضطر الكرملين إلى إرجاء العرض العسكري السنوي في التاسع من مايو في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية. وسيتم استبداله بتحليق للطائرات العسكرية فوق المدن الرئيسية، وتم التدريب لهذا الاستعراض الإثنين فوق موسكو.

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