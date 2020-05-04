ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 02:48 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي. (أرشيفية: أ ف ب)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا بحلول نهاية عام 2020، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال ترامب لـ«فوكس نيوز» من أمام نصب لينكولن في حديقة «ناشيونال مول» بواشنطن، «نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام». واشار أيضا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر.

واضاف «الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقده». وتابع «نحن ندفع بشدة (...) اظن ان العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا».

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب «لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة اخرى» هي التي ستجد اللقاح «سأرفع قبعتي».

وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن «في أسرع ما يكون»، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعا أن تكون سنة 2021 «مذهلة».

كما دافع ترامب مجددا عن قراراته منذ بداية الوباء وقال «أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح».

إمكانية تصدير عقار رمديسيفير
وأكد مدير مختبر جلعاد الأميركي الأحد أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة. 

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس «أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة» وكذلك المرضى «في الدول الأخرى حول العالم». 

تضارب حول فاعلية عقار «رمديسيفير» في علاج مرضى «كورونا»

وحين سألته صحافية عن إمكانية تصديره، أجاب «نعم. صدرنا آلاف الجرعات لإجراء تجارب سريرية»، خاصة ضمن البرامج التي تتيح استعمال أدوية لا تحظى بعد بمصادقة رسمية. 

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأميركية موافقتها الجمعة لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
إقفالات الموانئ تستنزف 92% من الصادرات.. وتساؤلات عن «المحاسبة القانونية»
ليبيا
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسطوانات محرك السيارة وفائدة تواجدها؟