إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت إيطاليا الأحد 174 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر الذي من المقرر البدء بتخفيفه الاثنين.

وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الحجر ليلة 9-10 مارس، شارحا لـ60 مليون إيطالي أن هذا الإجراء الذي كان طبّق في شمال البلاد قبل ذلك بيومين، هو السبيل الوحيد لاحتواء الوباء، بحسب «فرانس برس».

وأودى الفيروس بنحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق الأرقام الرسمية.

في سياق قريب، تسبب الفيروس بوفاة 135 شخصا إضافيين خلال 24 ساعة في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24 ألفا و895 منذ الأول من مارس، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة الأحد.

وأورد بيان أن الضغط على أقسام الإنعاش تراجع في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الأقسام، لكن العدد الإجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.