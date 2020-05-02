«فرانس برس»: 240 ألف وفاة بفيروس «كورونا المستجد» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 06:36 مساء

أودى وباء «كوفيد-19» بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وذلك وفق حصيلة لـ«فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية السبت الساعة 15.30 ت غ.

وسجلت 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في أوروبا «مليون و516 ألفا و635 إصابة»، القارة الأكثر تضررا. والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات «65 ألفا و173» تليها إيطاليا «28 ألفا و236» وبريطانيا «28 ألفا و131» وإسبانيا «25 ألفا ومئة» وفرنسا «24 ألفا و594».

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