إيران تسجل أدنى إصابات بـ«كورونا المستجد» منذ شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 03:58 مساء
أشخاص بأقنعة واقية وقفازات في سوق في طهران، 25 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلنت إيران، السبت، «تراجعا واضحا» في عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» مع تسجيلها 802 حالة، في أدنى حصيلة يومية منذ العاشر من مارس.

ورفع عدد الإصابات الجديدة الحصيلة الإجمالية للحالات المسجّلة رسميا في إيران إلى 96 ألفا و448 منذ أعلنت الجمهورية الإسلامية أولى الإصابات لديها في منتصف فبراير، وفق «فرانس برس».

حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» في إيران تتخطى 6 آلاف حالة

وقال الناطق باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي: «يظهر ذلك تراجعا واضحا في عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأسابيع الأخيرة رغم إجرائنا فحوصا بشكل نشط».

وأضاف أن 77 ألفا و350 من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات تعافوا في إطار ما اعتبرها «بين أعلى نسب التعافي في العالم». في المقابل، ذكر أن عدد الوفيات الجديدة جرّاء بـ«كوفيد-19» ارتفع بعض الشيء إلى 65 خلال الساعات الـ24 الماضية لتبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 6156.

وشكك خبراء ومسؤولون في الداخل والخارج بالأرقام الرسمية الصادرة من إيران بشأن حصيلة فيروس «كورونا» المستجد. بدوره حذّر نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي من احتمال حدوث تحوّل سريع في تراجع عدد الإصابات.

وقال حريرجي الذي تعافى هو نفسه من «كوفيد-19» «أؤكد أن هذا التراجع المضطرد هش». وأشار إلى أن «البلاد قد تواجه مشكلات خطيرة مجددا في حال كان هناك إهمال في ما يتعلّق بالتجمّعات وإعادة فتح (الأعمال التجارية) والالتزام بقواعد الصحة».

إيران تسجل 76 وفاة.. ومخاوف من «طفرة» في إصابات «كورونا المستجد»

ودعا الحكومة إلى زيادة الإنفاق على قطاع الصحة الذي قال إنه تأثّر بالضغوط المالية الناجمة عن العقوبات الأميركية وانكماش الاقتصاد العالمي جراء «كوفيد-19». وحاولت إيران احتواء تفشي الفيروس عبر إغلاق المدارس والجامعات وصالات السينما والملاعب إضافة إلى غيرها من الأماكن العامة منذ مارس.

لكنها سمحت بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا منذ 11 أبريل  بينما تفكّر السلطات حاليا في السماح بإعادة فتح المراكز الرياضية والثقافية والدينية. وفرضت السلطات في طهران، التي لم توقف وسائل النقل العام رغم تحذيرات خبراء الصحة، على الركاب ارتداء الأقنعة الواقية اعتبارا من السبت.

ولم تكن الشخصيات العامة بمنأى من الفيروس في إيران حيث توفي 12 مسؤولا حكوميا أو نائبا حاليا أو سابقا بـ«كوفيد-19» وأصيب كثيرون. وظهر أبرزهم رئيس البرلمان علي لاريجاني علنا لأول مرة منذ شهر السبت مرتديا قناعا واقيا خلال اجتماع متلفز إلى جانب الرئيس حسن روحاني ورئيس القضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
عيد عمال غير مسبوق في العالم في أجواء العزل بسبب «كورونا»
دولى
أسبوع اضطراب النفط.. ومزيد الألم في الطريق
اقتصاد
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج
اقتصاد
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
مارينو دي روزا.. قصة طبيب إيطالي فقد 150 من زملائه في مواجهة «كورونا»
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»