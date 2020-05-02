كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 02:24 صباحا
وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون. (أ ف ب)

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية السبت صورًا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي. 

وكانت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة أفادت في وقت سابق السبت، بأنّ الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة بيونغ يانغ، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.

وقالت الوكالة إن كيم «حضر الاحتفال»، الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يظهر كيم علنا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل الماضي، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسمية أنه تفقد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوي.

وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي، كيم إيل سونغ، في 15 أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسية في البلاد.

وأكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إين، قبل أيام أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، «حي وبصحة جيدة»، مقللًا من خطورة الشائعات حول وضعه الصحي.

وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون. (أ ف ب)
وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون. (أ ف ب)
وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون. (أ ف ب)
وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون. (أ ف ب)
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