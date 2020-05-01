أول ظهور إعلامي للزعيم الكوري الشمالي منذ ثلاثة أسابيع

كيم جونغ أون قبيل لقاء مع دونالد ترامب في قرية بانموجوم الحدودية بين الكوريتين، 30 يونيو 2019 . (فرانس برس)

قص الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، شريط افتتاح مصنع للأسمدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة، في أول ظهور له عبر الإعلام الرسمي منذ أن بدأت تسري تكهنات بشأن صحته الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إن كيم «حضر الاحتفال»، الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يظهر كيم علنا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل الماضي، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسمية أنه تفقد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوي.

وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي، كيم إيل سونغ، في 15 أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسية في البلاد.

وأكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إين، قبل أيام أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، «حي وبصحة جيدة»، مقللًا من خطورة الشائعات حول وضعه الصحي.