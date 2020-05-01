الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى كورونا

الرئيس الاميركي دونالد ترامب, (الإنترنت)

أجاز المنظمون الأميركيون استخدام عقار شركة جلعاد المضاد للفيروسات «رمديسيفير» للعلاج الطارئ للمصابين بفيروس كورونا السمتجد، وفق ما أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة.

وكشف مسؤولون أميركيون في مجال الصحة، نتائج اختبارات دلت على أن رمديسفير ساعد مرضى مصابين بكوفيد-19 على التعافي بشكل أسرع رغم خطورة حالاتهم، وفق وكالة «فرانس برس».

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ويعد ترامب من مؤيدي عقار رمديسفير كوسيلة محتملة للعلاج من فيروس كورونا وللسيطرة على الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 65 ألف أميركي.