العثور على حطام مروحية «ناتو» المفقودة قرب ساحل اليونان

شعار حلف شمال الأطلسي في بروكسل، 13 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلن مصدر عسكري يوناني اليوم الخميس، العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» وفقدت مساء أمس الأربعاء، قرب ساحل اليونان.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»، إنه عُثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل تتبع إيطاليا، موضحا أن اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ، وكشف أن ستة أشخاص كانوا على متن هذه المروحية.

العثور على جثة

وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني «إي آر تي» أنه عثر على جثة أيضا مع أجزاء الحطام في المياه الدولية قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية، لكن المصدر العسكري لم يؤكد معلومات التلفزيون.

وقالت القوات المسلحة الكندية إن المروحية من طراز «سي إتش 148 سايكلون»، وتابعة للفرقاطة الكندية «فريديريكتون»، فقدت خلال مشاركتها في تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان.

وأوضحت وزارة الدفاع الكندية على موقعها الالكتروني أن المروحية والفرقاطة نشرتا في 20 يناير 2020 في إطار عملية «رياشيرنس»، كما أكدت القيادة العسكرية للحلف في مونس ببليجكا مساء الأربعاء فقدان مروحية، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية.