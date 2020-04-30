بايدن يتعهد إبقاء السفارة الأميركية في القدس حال فوزه بالرئاسة

المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الأربعاء، إبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس، إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب.

وقال نائب الرئيس السابق في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت إن السفارة الأميركية في إسرائيل «ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها» قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة، مضيفًا: «أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب»، حسب وكالة «فرانس برس».