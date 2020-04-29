روسيا تسجل أعلى عدد وفيات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 972 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 09:46 مساء
طاقم مسعفين في إحدى المستشفيات الروسية. (روسيا اليوم)

 أعلنت السلطات الصحية الروسية الأربعاء تسجيل 108 وفيات جديدة و5841 إصابة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل للوفيات اليومية منذ بداية الوباء.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية عتبة الـ100، بعد أن كان المؤشر الأعلى 72 وفاة، وتم تسجيله ضمن حصيلة الإثنين، وفق «روسيا اليوم».

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في المقابل، شهد عدد الإصابات تراجعا ملحوظا بعد تسجيل الرقم القياسي 6411 أمس الثلاثاء، ووصلت الحصيلة إلى 99399 حالة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم. وأضاف البيان، أن إجمالي 10286 مريضا تماثلوا للشفاء بزيادة 1830 شخصا خلال اليوم الماضي. وأشار البيان إلى أن 44.9% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض.

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وسجلت موسكو البؤرة الأكبر لتفشي كورونا في البلاد، 2220 من الإصابات الجديدة، إضافة إلى 67 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لها، لتبلغ الحصيلة 50646 إصابة و576 وفاة. وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 4610 أشخاص بزيادة 480 خلال اليوم الماضي.

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