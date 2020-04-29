ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم وسط مخاوف من «أزمة غذائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 09:34 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 28 أبريل 2020، (ا ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مرسوما يعطي الأمر لمنتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم، في ظل مخاوف من أزمة غذائية جراء نقص في اللحوم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة في بيان: وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يعطيه صلاحية ضمان استمرار الإمدادات بلا انقطاع بلحم البقر والخنزير والدجاج للأميركيين، حسب «فرانس برس».

ولجأ ترامب إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتصنيف هذا القطاع أساسيا في الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها الولايات المتحدة. وستلتزم الحكومة الفدرالية من جهتها بمنح معدات وقائية لموظفي القطاع.

وكان ترامب صرح في حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض بعد ظهر أمس الثلاثاء أنه سيوقع هذا الأمر التنفيذي في غضون ساعة.

غلق مسالخ بسبب الوباء
وارتفع عدد المسالخ التي أغلقت في الولايات المتحدة بسبب إصابة موظفين، ما يثير المخاوف حيال التزود باللحوم، إذ أعلنت شركة تايسون فودز الأميركية العملاقة لإنتاج اللحوم الخميس إغلاق مسلخ إضافي لها بشكل موقت بسبب تفشي الوباء.

وكانت منافستها شركة جي بي اس يو اس ايه أعلنت قبل بضعة أيام إغلاق مسلخ لها يذبح عشرين ألف خنزير يوميا في ولاية مينيسوتا، بالإضافة إلى موقع آخر لذبح الأبقار في ولاية كولورادو.

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وطلبت نقابة العاملين في القطاع الثلاثاء أن يترافق المرسوم الرئاسي مع تدابير لرفع عدد فحوص الكشف عن فيروس كورونا، وإجراءات تباعد اجتماعي في المسالخ.

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