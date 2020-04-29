وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حصيلة القتلى الأميركيين في حرب فيتنام

مدخل محطة مترو في واشنطن العاصمة, 24 أبريل 2020. (أ ف ب)

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة، مساء الثلاثاء، أعداد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا على مدى عقدين في حرب فيتنام، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وفي حين حصدت حرب فيتنام (1955-1975) أرواح 58 ألفاً و220 عسكرياً أميركياً، بحسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني، حصد وباء كوفيد-19 لغاية مساء الثلاثاء في الولايات المتّحدة أرواح 58 ألفاً و365 أميركيا، وفقاً للجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك، بحسب وكالة «فرانس برس».