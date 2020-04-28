فرنسا: المشتبه به في هجوم على الشرطة قرب باريس أعلن مبايعة «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 10:51 مساء

قال مكتب الادعاء المختص بقضايا الإرهاب في فرنسا في بيان الثلاثاء إن السائق الذي صدم بسيارته شرطيين على دراجتين ناريتين في ضاحية قرب باريس يوم الاثنين سبق وأعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية.

واعتقل المشتبه به الفرنسي (29 عاما) في موقع الهجوم في ضاحية كولومب شمال غربي باريس، وقال الادعاء إنه محتجز. وأصيب الشرطيان ونقلا إلى مستشفى، بحسب «رويترز».

سائق سيارة يدهس شرطيَّين في باريس في هجوم متعمّد

وقال المكتب إنه تم العثور على سكين في سيارة المشتبه به ورسالة يعلن فيها مبايعة تنظيم «داعش». ولم يذكر ما إذا كان قد وجهت له اتهامات رسمية. وقال المكتب إن الرجل، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن معروفا من قبل لدى أجهزة المخابرات باعتباره يشكل خطرا يتعلق بالتطرف. والشرطيان كانا يقومان بعمل دوري عندما صدمتهما سيارة سوداء من طراز «بي إم دبليو».

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الهجوم على موقع صحيفة لو باريزيان الدراجة النارية لأحد الشرطيين محاصرة بين سيارة شرطة والسيارة الـ«بي إم دبليو». وحطام الدراجة الأخرى كان متناثرا في الشارع. وشهدت فرنسا موجة هجمات نفذها متشددون إسلاميون في السنوات الأخيرة.

وأسفرت تفجيرات وهجمات بالرصاص يوم 13 نوفمبر العام 2015 على مسرح باتاكلان ومواقع أخرى في باريس عن مقتل 130 شخصا، وفي يوليو 2016 دهست شاحنة حشدا يحتفل بيوم الباستيل في نيس مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

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