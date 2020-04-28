فرنسا.. تراجع ملحوظ لعدد المصابين بـ«كوفيد-19» و367 وفاة جديدة

مصاب بـ«كورونا» في إسبانيا يتلقى العلاج. (الإنترنت)

سجّلت فرنسا، الثلاثاء، 367 وفاة بـ«كوفيد-19»، ما يرفع إلى 23660 حصيلة وفيات الفيروس على الأراضي الفرنسية منذ الأول من مارس، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

والحصيلة المسجلة، الثلاثاء، أدنى من حصيلة، الإثنين، التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خططها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتبارا من 11 مايو، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بـ«كوفيد-19» الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصا عما كان عليه الإثنين.