فرنسا تجري 700 ألف فحص لـ«كورونا» أسبوعيا اعتبارا من 11 مايو

رئيس الوزراء إدوار فيليب. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب، الثلاثاء، أن فرنسا ستجري أسبوعيا 700 ألف اختبار للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس «كورونا المستجد» ابتداء من 11 مايو، تاريخ بدء التخفيف التدريجي لإجرءات الاحتواء، وستقترح عزل الحالات الإيجابية.

وقال في كلمة عرض فيها إجراءات تخفيف العزل أمام النواب الفرنسيين: «سنترك الخيار للشخص الذي أعطى اختباره نتيجة إيجابية لعزل نفسه في المنزل، ما سيؤدي إلى عزل كل من في المنزل لمدة 14 يوماً، أو عزل نفسه في مكان متاح له، لا سيما في فنادق» وضعت الدولة يدها عليها لهذا الغرض، وفق «فرانس برس».