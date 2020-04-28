ترامب يلوح بطلب تعويضات من الصين عن أضرار «كورونا»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر حول فيروس «كورونا»، 24 أبريل 2020، (ا ف ب)

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن أضرارر فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وقال ترامب: نحن مستاءون من الصين، وذلك خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص للوباء، مضيفا أنه كان من الممكن ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، وتابع: يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدا بهذه المسألة، حسب «فرانس برس».

وبعد هذا التصريح، سألت صحفية ترامب عن مقال في مجلة «بيلد» الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.

التعويض سيكون كبيرا

وأجاب ترامب: نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير، مضيفا: لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا، ولفت إلى أن الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع.

وتسجل الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بكوفيد-19 و56 ألف وفاة. ونتيجة لتدابير العزل المفروضة لاحتواء الوباء، يواجه اقتصادها صعوبات شديدة.

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وقال ترامب: لن ننسى أبداً هؤلاء الناس الذين تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن حماية العالم.

ومنذ أسابيع، يتهم ترامب بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها، ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ.