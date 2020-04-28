سائق سيارة يدهس شرطيَّين في باريس في هجوم متعمّد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 01:52 صباحا
محقّقون في موقع إصابة دراجين من الشرطة الفرنسية بجروح بعدما صدمتهما سيارة عمدا قرب باريس, 27 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ اثنين من درّاجيها أصيبا بجروح خطرة الإثنين بعدما صدمتهما سيارة في إحدى ضواحي باريس في هجوم متعمّد قال منفّذه إثر اعتقاله، وفقاً لمصدر أمني، إنّ الدافع وراءه هو «الانتقام للوضع في فلسطين».

وقالت النيابة العامة في نانتير، إنّ المحقّقين عثروا داخل السيارة التي صدمت الدرّاجين على سكّين و«رسالة تشرح» دوافع السائق، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها قالت النيابة العامة الوطنية لشؤون مكافحة الإرهاب، مساء الإثنين، إنّها ما زالت تنظر في القضية لتبيان ما إذا كانت ستضع يدها عليها أم لا.

وبحسب مصادر أمنية فإنّ الجاني مواطن فرنسي يبلغ من العمر 29 عاماً وقد أقرّ بأنّه صدم الدرّاجين «عمداً».

وأضاف أحد هذه المصادر إنّ الموقوف قال إنّه «صدم الشرطيين انتقاماً للوضع في فلسطين».

ووقع الهجوم في كولومب، إحدى ضواحي العاصمة، وأسفر عن إصابة أحد الدرّاجين بجروح خطرة في رأسه في حين أصيب الدرّاج الآخر بجروح في ساقه وحوضه، لكنّ حياتهما ليست في خطر، بحسب النيابة العامة في نانتير.

ووفقاً للنيابة العامة فإنّ الدرّاجين كانا يدقّقان بأوراق سيارة حين أتت «سيارة بي أم دبليو سوداء» من الاتجاه المعاكس لاتجاه السير وغيّر سائقها مسارها إلى اليسار لصدمهما.

والمشتبه به الذي يقيم في كولومب أودع الحبس الاحتياطي، وأحيل مساء أمام قاضي التحقيق.

وبحسب مصادر أمنية فإن الموقوف ليس مدرجاً في قوائم المشتبه بهم لدى أجهزة الاستخبارات، ولا سوابق قضائية حديثة العهد له.

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