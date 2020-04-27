البيت الأبيض يتراجع: ترامب سيعقد المؤتمر الصحفي اليومي حول باء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 10:20 مساء

عقب إعلانه عقد المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات «كوفيد-19» ثم إلغائه، عاد البيت الأبيض ليؤكد أن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث الاثنين حول الوباء.  

وبعد التباس دام عدة ساعات، أعلن مكتب الرئيس الأميركي أن ترامب سيتحدث عند الساعة الخامسة بعد الظهر (21,00 ت.غ) من حديقة البيت الأبيض، بحسب «فرانس برس».

البيت الأبيض يلغي المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات فيروس «كورونا»

وكان ترامب ألمح السبت الى أنه لن يحضر المؤتمر الصحافي اليومي بسبب استيائه من الجدل الذي أثارته تصريحاته الخميس حول احتمال استخدام المطهرات في علاج كوفيد-19، وجاء في تغريدة له السبت أن الأمر «لا يستحق الوقت والجهد!».

عقب ذلك، سرت شكوك حول إمكان عقد المؤتمرات الصحافية في الأيام والأسابيع المقبلة بحضور أعضاء «فريق العمل» المكوّن من نائب الرئيس مايك بنس والطبيبين أنتوني فاوتشي وديبوراه بيركس، وآخرين.     

في المقابل، كثف ترامب انتقاداته الحادة للإعلام خلال الساعات الـ24 الماضية.   وقال صباح الإثنين «أخبار زائفة، عدو الشعب!»، وهي عبارة سبق أن استخدمها عدة مرات منذ توليه منصبه.

وأضاف «لم يوجد في تاريخ بلدنا إعلام شرير ومعاد أكثر مما يوجد اليوم، حتى في خضمّ طوارئ وطنية لمواجهة عدو خفيّ!».

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