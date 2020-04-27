الأمم المتحدة تحذر من استغلال حظر التجول وإجراءات مواجهة «كورونا» في انتهاك حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 02:28 مساء
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، 18 ديسمبر 2019، جنيف. (فرانس برس)

دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، الدول لاحترام دولة القانون عبر الحد زمنيًّا من التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، تفاديًا لكارثة على حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين لخرقهم حظر التجول في العالم.

وأعلنت باشليه في بيان نقلته «فرانس برس» أن «المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررًا كبيرًا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية- الاقتصادية الجانبية السيئة».

وينتاب القلق الأمم المتحددة خصوصًا لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى «خروقات غير محددة مصحوبة أحيانًا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين».

مطالبات باحترام دولة القانون وحقوق الإنسان
وأضافت باشليه: «نظرًا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة، فمن الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها؛ لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة».

وحذرت من أن «الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الإستثنائية سلاحًا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة».

وبخصوص الإجراءات الاستثنائية، شددت على أنه «يجب أن تكون متناسبة وغير تمييزية، ومحددة زمنيًّا وأن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة».

الانتهاكات تطال خصوصًا الطبقات الفقيرة والمحرومة
كما أشارت إلى تلقيها معلومات من مناطق مختلفة في العالم مفادها بأن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانًا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول، موضحة: «غالبًا ما اُرتُكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع».

وأكدت أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثًا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع، من دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك.

ودانت رئيسة تشيلي السابقة التي تعرضت أيضًا للاعتقال، توقيف آلاف الأشخاص في بعض الدول لخرقهم حظر التجول، واصفة هذه الخطوة بالخطيرة وغير المجدية، ودعت الدول إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إطلاقهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»
اقتصاد
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
ثلاث دول أوروبية في بيان مشترك: تطورات النزاع في ليبيا تثير قلقا متزايدا على ...
ليبيا
القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة تستفيق بعد شهر من إعلان وفاتها