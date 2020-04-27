بيلوسي تعلن تأييدها جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 01:19 مساء
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مؤتمر بواشنطن، 2 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تأييدها المرشح الديموقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو. «اليوم، يسرني أن اؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لأنه سيكون رئيسا استثنائيا»، وفقا لـ«فرانس برس».

لم يعلن الحزب الديموقراطي بعد تسمية جو بايدن (77 عاما) رسميا مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في أغسطس، لكنه بات المرشح الوحيد من جانب الديموقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز في مطلع الشهر.

وبعد شهرين من الانتخابات التمهيدية التي صوتت خلالها حوالى ثلاثين ولاية، جاءت نتائج ساندرز الذي قدم برنامجا يساريا بعيدة جدا عن تلك التي حققها بايدن، الذي بات يعتبر الشخصية القادرة على جمع القاعدة الناخبة الوسطية من أجل الحاق الهزيمة بدونالد ترامب في 2020. 

وأعلن الرئيس السابق باراك اوباما بدوره دعمه لبايدن قبل أسبوعين. كما قدمت غالبية كبرى من شخصيات الحزب دعمها لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن إلا لماما من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.

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