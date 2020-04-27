تزايد الغضب في ألمانيا من طريقة إدارة ميركل أزمة «كورونا»

ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين، 23 أبريل 2020. (فرانس برس)

بدأت انقسامات تظهر لدى الرأي العالم في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية أنغيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها الأزمة.

وتدعو المستشارة الألمانية منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف الشهر، حسب وكالة «فرانس برس»، التي اعتبرت أن تسجيل البلاد نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3.7% يجعل خطة ألمانيا ناجحة، وسببا في أن تنال دعم غالبية في صفوف الرأي العام.

وتشهد شعبية ميركل تحسنا ملحوظا بعد أن كان كثيرون يرون قبل أشهر أنها وصلت إلى نهاية مسيرتها السياسية بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وكسب الشريكان في التحالف الحكومي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي) 10 نقاط خلال شهرين في استطلاعات الرأي، بالحصول على 38% من نوايا الأصوات.

انتقادات داخلية

غير أن المناخ السياسي يتغير وظهرت احتجاجات حتى داخل صفوف حزبها، فقد حذر فولفغانغ شويبله رئيس مجلس النواب، الشخصية السياسية النافذة، من تمديد القيود على الحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي نهاية الأسبوع، قال شويبله لجريدة «تاغشبيغل»: «عندما أسمع بأن حماية الأرواح أولوية فوق أي اعتبار آخر أرى أن هذا الموقف المطلق غير مبرر».

ويعارض أرمين لاشيت المرشح لخلافة ميركل ورئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، بشدة نهج المستشارة منذ أيام مطالبا بالتسريع في رفع العزل.

وبدأت المعارضة في ألمانيا التي لم تتحرك حتى الآن، ترفع الصوت وتنتقد. وأعلن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي كريستيان ليندنر «نهاية الوحدة الوطنية الكبرى» حول فيروس كورونا المستجد.

وأعرب حزبه عن القلق للآثار الاقتصادية على الشركات المتوسطة والصغيرة، وانتقد القيود على حرية الأفراد التي تفرضها السلطات. ودعمت أحزاب أخرى متشددة موقفه.

اعتقالات في صفوف المحتجين

كانت الشرطة الألمانية اعتقلت السبت الماضي عشرات المتظاهرين في العاصمة برلين بتهمة انتهاك إجراءات الإغلاق المتّخذة لمكافحة انتشار الفيروس.

وشارك نحو ألف شخص في التظاهرة التي تحوّلت حدثًا أسبوعيًّا في العاصمة الألمانيّة للتظاهر ضدّ إجراءات الإغلاق.

وارتدى بعض المتظاهرين قمصانًا عليها عبارات تتّهم المستشارة أنغيلا ميركل بـ«حظر الحياة»، بينما طالب آخرون بـ«الحرّية». ورفع البعض لافتات تحمل شعارات مثل «أوقفوا لوبي الأدوية».

ولم تمنح السلطات ترخيصًا للتظاهرة، بسبب قواعد الطوارئ في برلين التي تحظّر تجمّع أكثر من 20 شخصًا؛ فيما دعا الموقع الإلكتروني لمنظّمي الاحتجاج إلى إنهاء حال الطوارئ، مقلّلًا من شأن التهديد الذي يُشكّله الفيروس.