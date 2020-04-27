جونسون في أول ظهور علني له منذ إصابته: التزموا بـ«العزل الصحي»

جونسون أمام مقر الحكومة البريطانية. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، مواطنيه إلى مواصلة احترام إجراءات العزل، مشيرا إلى أن البلاد بدأت «بتحويل مسار» انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن «لقد بدأنا الآن في تحويل مسار» الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من إجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد. وفق وكالة «فرانس برس».

وعاد رئيس الوزراء البريطاني إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا، إذ قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة.

وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية، بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية، وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.وسجلت بريطانيا حتى الآن 152 ألفا و840 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 20 ألفا و732 شخصا.