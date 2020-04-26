413 وفاة جديدة بـ«كورونا» في إنجلترا.. والحصيلة ترتفع إلى 20732 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، وفاة 413 مصابًا إضافيًّا بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20732.
ويعدّ هذا الرقم الأدنى للوفيات اليومية في المملكة المتحدة منذ 31 مارس، بحسب «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء