413 وفاة جديدة بـ«كورونا» في إنجلترا.. والحصيلة ترتفع إلى 20732 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، وفاة 413 مصابًا إضافيًّا بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20732.

ويعدّ هذا الرقم الأدنى للوفيات اليومية في المملكة المتحدة منذ 31 مارس، بحسب «فرانس برس».