ترامب: المؤتمرات الصحفية الخاصة بفيروس كورونا لا تستحق العناء ولا إضاعة الوقت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 11:05 صباحا
ترامب خلال مؤتمره الصحفي حول فيروس كورونا في البيت الأبيض، 24 أبريل 2020 (فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مؤتمراته الصحفية اليومية حول فيروس كورونا المستجد لا تستحق بأن يسخر لها وقتا، بعد يومين على الجدل الذي أثاره في العالم لدى اقتراحه حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة فيروس كورونا.

وكتب ترامب على موقع «تويتر»، أمس السبت: «ما النفع من عقد مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية وترفض لاحقا نقل الوقائع بدقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «يسجلون متابعة قياسية من الجمهور ولا يحصل الشعب الأميركي سوى على أخبار كاذبة. الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!».

هل يوقف ترامب مؤتمراته الصحفية حول فيروس كورونا؟
ويبدو أن تصريحات ترامب تؤكد معلومات لوسائل الإعلام الأميركية مفادها أنه ينوي، بسبب استيائه من الأسئلة حول طريقته لمعالجة الأزمة الصحية، وقف مؤتمراته الصحفية التي تنقلها قنوات تلفزيونية وتستمر أحيانا أكثر من ساعتين.

وكان رئيس الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من وباء كورونا مع أكثر من 53 ألف وفاة، أثار الخميس الماضي استغرابا خلال أحد مؤتمراته الصحفية، حين قال: «أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟».

بعد ذلك، حاول ترامب التقليل من شأن تصريحاته وأكد الجمعة أنه كان يتحدث بسخرية عن هذه المسألة. ومساء الجمعة أنهى مؤتمره الصحفي بعد 20 دقيقة ورفض الإجابة عن أي سؤال. وأمس السبت لم يعقد البيت الأبيض أي مؤتمر صحفي بعد أن نظم 50 مؤتمرا صحفيا خلال شهرين.

واستخدم ترامب الذي ينوي الترشح لولاية رئاسة ثانية في نوفمبر المقب، هذه المؤتمرات للتباهي بالسياسات التي تنتهجها إدارته ورفض الانتقادات، مهاجماً الصين والديمقراطيين والصحفيين الأميركيين.

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