«فرانس برس»: أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس «كورونا» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:18 مساء

أودى وباء «كوفيد-19» بأكثر من مئتي ألف شخص العالم نحو 90% منهم في أوروبا والولايات المتحدة منذ بدء انتشاره في ديسمبر، وفق حصيلة لـ«فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية السبت في الساعة 19.00 ت غ.

وبلغت الحصيلة الإجمالية 200 ألف و736 وفاة في العالم من مليونين و864 ألفًا و71 إصابة، بينها 122 ألفًا و171 وفاة في أوروبا (مليون و360 ألفًا و314 إصابة)، القارة الأكثر تضررًا.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (53 ألفًا و70) تلتها إيطاليا (26 ألفًا و384) وإسبانيا (22 ألفًا و902) وفرنسا (22 ألفًا و614) والمملكة المتحدة (20 ألفًا و319).

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