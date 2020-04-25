ترامب وبوتين يشيدان بالتعاون في ذكرى لقاء تاريخي للجيشين الأميركي والسوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 08:03 مساء
اللقاء بين القوات الأميركية والسوفياتية على نهر إلبه في ألمانيا في 25 أبريل 1945 م. (الإنترنت)

أحيت روسيا والولايات المتحدة السبت ذكرى لقاء تاريخي بين القوات الأميركية والقوات السوفياتية خلال الحرب العالمية الثانية شكل نموذجا لكيفية «بناء الثقة والتعاون» بين البلدين.

ويعتبر اللقاء بين القوات الأميركية والسوفياتية على نهر إلبه في ألمانيا في 25 أبريل 1945 محطة أساسية في الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة إيذان بهزيمة النازية، بحسب «فرانس برس».

وأفاد بيان صادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الذكرى الـ75 أن هذا اللقاء يثبت كيف أن البلدين يمكنهما العمل معا. وجاء في بيان نشره الكرملين والبيت الأبيض أن ذلك «مثال على كيفية تمكن بلدينا من وضع الخلافات جانبا وبناء الثقة والتعاون باسم هدف مشترك».

وأضاف «بينما نعمل اليوم لمواجهة أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين، فإننا نشيد ببسالة وشجاعة كل الذين قاتلوا معا من أجل هزيمة الفاشية». وتابع «لن ينسى عملهم البطولي أبدا». وفي شريط فيديو نشر على تويتر، قال السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان إن الاجتماع في إلبه «رمز لما يمكننا تحقيقه عندما نعمل سويا من أجل قضية مشتركة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية
ليبيا
علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة
ليبيا
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
الأمير محمد الرضا: المخرج من الأزمة نستقيه من تاريخنا.. والشعب من يقرر نظام ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش