واشنطن تطالب بالإبقاء على حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 05:02 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت إلى تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران بعد أكتوبر، وذلك عقب إعلان الجمهورية الإسلامية إطلاقها قمرا اصطناعيا عسكريا.

وورد رفع هذا الحظر في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقّع عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018، وفق «فرانس برس».   وفي بيان نشره السبت، قال بومبيو إنه «لا يجب السماح لأكثر بلد داعم للإرهاب ومعاداة السامية بشراء أو بيع أسلحة تقليدية». 

إيران تطلق أول قمر صناعي عسكري

ويُظهر إطلاق إيران أول قمر اصطناعي عسكري، وفق الوزير الأميركي، أن برنامجها الفضائي «ليس سلميا ولا مدنيّا بالكامل».   اعتبر بومبيو أن التقنية المستعملة في إطلاق القمر الاصطناعي «نور 1» هي نفسها المستعملة في إطلاق الصواريخ البالستية. 

وتابع البيان «يجب على جميع الأمم الملتزمة بالسلام إدانة تطوير (هذه) التكنولوجيات» والاتحاد من أجل «احتواء خطر البرنامج الصاروخي الإيراني».   ودعا بومبيو الاتحاد الأوروبي إلى «معاقبة الأفراد والكيانات التي تتعاون في هذا البرنامج».

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