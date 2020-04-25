المحكمة الأميركية العليا تؤيد مرسوم ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 03:42 مساء

أيدت المحكمة‭‭‭ ‬‬‬الأميركية العليا المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس «كورونا»، حيث رفضت المحكمة طلب ولاية نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت للطعن على هذا المرسوم وإبطاله.

ويحظر مرسوم الرئيس دونالد ترامب منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا إلى مساعدة حكومية في المستقبل.

وقالت الولايات المعترضة إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا» «من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس».

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مرسومًا علق بموجبه لمدة 60 يومًا إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء «كوفيد-19» إنه «في سبيل حماية عمالنا الأميركيين الرائعين، وقعت لتوي أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق الهجرة موقتًا إلى الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويسري التعليق لمدة 60 يومًا على تصاريح الإقامة الدائمة «غرين كارد» فقط، ولا يشمل تأشيرات العمل الموقتة.

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