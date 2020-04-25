انخفاض كبير بعدد وفيات «كورونا» بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:25 صباحا

سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة نفسها يوم الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّرا إلى أي منحى محدد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

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