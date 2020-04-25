منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة عالمية لتسريع إنتاج لقاحات ضد كورونا

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيربييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف. (أ ف ب)

أطلقت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مع عدة دول وأطراف اقتصادية خاصة، مبادرة لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان الإنصاف في الحصول عليها.

هذه المبادرة التي عرضت خلال مؤتمر صحفي افتراضي، ضمت العديد من الدول بينها فرنسا وألمانيا ومنظمات دولية وشركات في القطاع الخاص، وكذلك مؤسسة بيل وميلندا غيتس، أحد أكبر المساهمين في منظمة الصحة العالمية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس، إن ذلك يمثل «تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19».

وأضاف أن «التزامنا المشترك هو ضمان حصول جميع الناس على جميع الأدوات لإنزل الهزيمة بكوفيد-19».

ولم يتم تقديم أي توضيح بشكل ملموس حول آلية التعاون التي يفترض إقامتها في إطار هذه المبادرة.

وفي الشق المالي، ستشرف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في 4 مايو على مؤتمر للمانحين هدفه جمع 7,5 مليار يورو.

وشارك في هذه المبادرة، الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسا حكومتي إيطاليا جوسيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز.

ولم تمثل في المبادرة لا الصين التي كانت البؤرة الأولى للوباء في نهاية ديسمبر الماضي، ولا الولايات المتحدة التي باتت حاليا بؤرة المرض مع أكثر من 900 ألف حالة و50 ألف وفاة.

في هذا الصدد، قال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في جنيف في رسالة إلكترونية لوكالة «فرانس برس»، إن بلاده تحيي «الجهود الجديّة للنهوض بالتحدي، وتأمل في معرفة المزيد عن مقترح منظمة الصحة العالمية».

لكنه أضاف «لا زلنا قلقين للغاية (حول المسائل المحيطة) بنجاعة منظمة الصحة العالمية، بالنظر إلى أن اخلالاتها الجسيمة ساهمت في الجائحة الحالية».

وحتى الآن تسبب الوباء بوفاة أكثر من 190 ألف شخص في العالم وإصابة 2,7 مليون شخص رسميا بحسب تعداد وكالة «فرانس برس».

ودعا ماكرون إلى جعل اللقاح «متوافرا في كل مكان، بما يشمل الدول الأكثر ضعفا.. هذا ما سيتيح لنا العودة في أسرع وقت ممكن الى الحياة الطبيعية».