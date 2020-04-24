مبادرة «تاريخية» لـ«الصحة العالمية» لتسريع وتيرة إنتاج اللقاحات والعلاجات

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس, (أرشيفية: أ ف ب)

أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، مبادرة «تاريخيّة» تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس «كورونا المستجد»، مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، شارك فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ذلك يمثل «تعاونًا تاريخيًّا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19»، حسب وكالة «فرانس برس».