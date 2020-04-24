وزير الصحة البريطاني يثني على المسلمين لتضحياتهم في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 03:12 مساء

أثنى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على المسلمين في بلاده نظير تضحياتهم في «التخلي عن الفعاليات الجماعية خلال شهر رمضان»، مع استمرار فرض الإغلاق لمنع تفشي فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، حيث أغلقت في بريطانيا المساجد، إلى جانب الكنائس والمعابد اليهودية، مع عدم السماح بتجمعات المصلين فيها، مع استمرار الوباء في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

وقال الوزير هانكوك في مقطع فيديو نشر على موقع وزارة الخارجية إن «رمضان هذا العام، لن يشارك الكثير من المسلمين الذين يخدمون بلادهم في هيئة الصحة الوطنية (NHS) وفي القوات المسلحة وفي مواقع أخرى كثيرة، فرحة هذا الشهر كما يفعلون عادة».

وأضاف: «أريد أن أقول لجميع المسلمين البريطانيين شكرا لبقائك في المنزل أعرف مدى أهمية الإفطار اليومي، ومدى أهمية الصلوات الجماعية في الليل، ومدى أهمية الاحتفال بالعيد».

وتابع متوجهًا إلى المسلمين: «شكرًا لكم على إجراء تغييرات كبيرة في ممارساتكم الحيوية، وأود أن أقول لكم جميعًا رمضان مبارك وشكرًا لكم على الخدمة والمواطنة، وشكرًا لكم على تضحياتكم».

وسجلت بريطانيا، الخميس، 616 وفاة إضافية بفيروس «كورونا المستجد» في المستشفيات، في عدد أقلّ من عدد الوفيات المسجّل في اليوم السابق (+759)، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 18738 منذ بدء تفشي الوباء العالمي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

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