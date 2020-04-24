«فرانس برس»: عدد الوفيات بـ«كورونا» تجاوز 190 ألفا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 01:18 مساء

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر في الصين، وسجلت نحو ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة «فرانس برس»، الجمعة، الساعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وجرى إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الوباء والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات «49963» تليها إيطاليا «25549» وإسبانيا «22157» وفرنسا «21856» والمملكة المتحدة «18738».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة 3176 مصابا بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
الأمير محمد الرضا: المخرج من الأزمة نستقيه من تاريخنا.. والشعب من يقرر نظام ...
ليبيا
العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
خلافات حول ليبيا تفجر اتهامات متبادلة بين تركيا وفرنسا
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة طعام اليوم الأول من رمضان