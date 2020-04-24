«فرانس برس»: عدد الوفيات بـ«كورونا» تجاوز 190 ألفا في العالم

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر في الصين، وسجلت نحو ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة «فرانس برس»، الجمعة، الساعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وجرى إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الوباء والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات «49963» تليها إيطاليا «25549» وإسبانيا «22157» وفرنسا «21856» والمملكة المتحدة «18738».