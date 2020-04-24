وفاة 3176 مصاباً في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

نقل جثة إلى سيارة إسعاف في أندوفر الأميركية، 16 أبريل 2020. (فرانس برس)

ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 50 ألفاً مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً، وفقا لـ«فرانس برس».

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في هذا الولايات المتحدة 866.646 إصابة بعد تسجيل 26.971 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

الدولة الأكثر تضرّرا

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرا من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

لكن عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتّحدة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد.