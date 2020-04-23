إسبانيا: عمال فقراء تحت رحمة «كوفيد-19» وسط صعوبات في تطبيق إجراءات العزل

أشخاص ينتظرون الحصول على طعام مجاني في بوينتي دي فاييساس أحد أفقر مناطق مدريد، 20 أبريل 2020 (أ ف ب)

في ظل كنيسة في مدريد، يصطف رجال ونساء في طابور بانتظار الحصول على مساعدة غذائية في حي بوينتي دي فايساس الذي يكثر فيه العمال الموقتون ويضربه وباء كوفيد-19 بقوة والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه.

في «المطبخ الشعبي» في سان خوسيه يأتي 450 شخصا يوميا للحصول على وجبات طعام مجانية متسلحين بقناع أو من دونه مع متر يفصل الواحد عن الآخر في وقت حصد الفيروس حتى الآن أرواح 22157 شخصا في إسبانيا بحسب أحدث حصيلة، وفق «فرانس برس».

لا عمل

تروي غلوريا كوراليس قصة شبيهة بقصص عمال فقراء آخرين حولها مفادها بأنها خسرت عملها فور انتشار الوباء. وتوضح هذه الكولومبية العاملة في الخدمة المنزلية والبالغة 50 عاما «كنت أهتم بامرأة مسنة تبلغ 92 عاما. وأصبت بأنفلونزا عادية فطلب مني ألا أعود فهم كانوا يخشون ان أنقل العدوى إليها».

وتؤكد سوسانا أورتيغوسا المسؤولة الإعلامية في الرعية في أحد مكاتب الكنيسة حيث يرن الهاتف باستمرار «لدينا حالات كثيرة لأشخاص صرفوا من عملهم خشية نقلهم العدوى».

«الأكثر فقرا»

وتقع منطقة بوينتي دي فاييساس في جنوب شرق مدريد ويبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة، وهي تستقطب عددا كبيرا من المهاجرين منذ مطلع القرن العشرين، أولا من مناطق إسبانية أخرى ومن ثم من أميركا اللاتينية والمغرب وأوروبا الشرقية.

في هذه المنطقة المصنفة رسميا «الأكثر فقرا وضعفا» في العاصمة، يستعان بأجراء موقتين في القطاع الفندقي والخدمات أو البناء. وتقول سوسانا أورتيغوسا «نشعر من الآن وبقوة بعواقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية فيصبح الناس عاطلون من العمل فورا هنا» في وقت توقع فيه المصرف المركزي الإسباني تراجعا «لا سابق له في التاريخ الحديث» لإجمالي الناتج المحلي في البلاد التي لا تزال تحت وقع أزمة العام 2008.

ويقف الإسباني بيدرو أوران (53 عاما) للمرة الأولى في طابور للحصول على مساعدة غذائية، ويقول «عادة أساعد سمكريا من دون عقد عمل. وقد أجني 30 يورو في اليوم وأتدبر بذلك أمري لكن مع الجائحة لم يعد أحد يتصل بي». وتلخص امرأة تعمل في تنظيف «مساكن سياحية» الوضع رافضة الكشف عن اسمها «مع توقف السياحة توقف عملي أيضا».

وقد توقف عامل توصيل في مطعم يجوب الطرقات على دراجته الهوائية، عند «المطبخ الشعبي» لملء حاويات طعام له ولزوجته. وتدفع له شركة إسبانية ناشئة بعض اليوروهات لكل رحلة يقوم بها هذا الفنزويلي البالغ 30 عاما الذي يواجه صعوبة في دفع 500 يورو إيجار الغرفة التي يقيم فيها.

أكبر عدد من الإصابات

وبينت خريطة نشرتها سلطات منطقة مدريد في الثامن من أبريل، أن بوينتي دي فاييساس هو الحي الذي سجل فيه أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوعين الماضيين.

ويصعب على كثيرين احترام إجراءات العزل الصارمة التي فرضت منذ 14 مارس بحكم أنهم يقيمون في شقق ضيقة أو يسكنها عدد كبير من الأشخاص أو أنهم يعملون في مهن «أساسية» ويضطرون تاليا للتنقل في رحلات طويلة في وسائل النقل المشترك.

وفي غضون دقيقة واحدة يدخل نحو عشرة أشخاص ويخرجون من محطة المترو في المنطقة.

