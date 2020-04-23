أكثر من 1700 وفاة بــ«كورونا» في أميركا خلال يوم

شابة تضع كمامة تمر أمام مبنى عليه جدارية ليد رجل في وسط نيويورك، 22 أبريل 2022، (ا ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال آخر 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة في الليلة السابقة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن الوباء حصد أرواح 1738 شخصا في أميركا أمس الأربعاء، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

الحصيلة أقل مقارنة بالثلاثاء

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الأربعاء أقل بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 839.675 إصابة، علما بأنّ نحو 4,5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص الفيروس.

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والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّرا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك هي أكبر بؤرة في الولايات المتّحدة إذ سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنّ الولاية سجّلت وفاة 474 مصاباً بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنّ الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية تراجعها في شكل طفيف.