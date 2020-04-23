ترامب يعلق الهجرة موقتا إلى أميركا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، توقيعه مرسومًا علق بموجبه لمدة 60 يومًا إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء «كوفيد-19» إنه «في سبيل حماية عمالنا الأميركيين الرائعين، وقعت لتوي أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق الهجرة موقتًا إلى الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويسري التعليق لمدة 60 يومًا على تصاريح الإقامة الدائمة «غرين كارد» فقط، ولا يشمل تأشيرات العمل الموقتة.