«الصحة المصرية»: 935 متعافى من فيروس «كورونا» و169 إصابة جديدة و12 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 09:29 مساء
سيدتان ترتديان الكمامة في أحد شوارع القاهرة التراثية. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافى.

«الصحة المصرية»: تسجيل 188 حالة إيجابية لفيروس «كورونا» و19 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

«الصحة المصرية»: 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس «كورونا» و14 حالة وفاة

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

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