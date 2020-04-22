أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في أميركا

نقل مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفى الميداني في نيويورك، 1 أبريل 2020، (الإنترنت)

سجلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2700 شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها أمس الثلاثاء أن الوباء حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصا في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

بدوره تخطى عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة 800 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 40 ألف إصابة جديدة. بالمقابل، تماثل للشفاء نحو 75 ألف مصاب في هذا البلد.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجلة الثلاثاء ضخمة بالمقارنة مع تلك المسجلة قبل يوم واحد، إذ بلغت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الإثنين 1433 وفاة.

ترامب متفاءل

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا بسبب الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

والثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات الوباء إنه «يرى النور في نهاية النفق».

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بدورها قالت ديبورا بيركس، العضو في خلية الأزمة التي أنشأها ترامب لمكافحة الوباء، إنّ الوضع يتحسّن خصوصاً في مدينة نيويورك، أكبر بؤرة للوباء في البلاد، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 14 ألف مصاب، وكذلك في شيكاغو وبوسطن ونيو أورلينز وديترويت.

وأضافت أنّ غيوم الأزمة بدأت تنقشع أيضاً في ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت القريبتين من نيويورك، لكنّ الوضع لا يزال على حاله في العاصمة واشنطن.