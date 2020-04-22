كونتي: إيطاليا تخفف إجراءات العزل اعتبارا من 4 مايو

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال مؤتمر صحفي، روما، 28 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

قال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططًا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، على أن يتم تطبيق الخطط بدءًا من الرابع من مايو المقبل.

وقال كونتي في منشور على فيسبوك «أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورًا، ونبدأ صباح الغد... لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن»، حسب وكالة «رويترز».

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وأضاف «يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضًا الخصوصيات الإقليمية».

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت مساء الثلاثاء، ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648، لافتًا إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2729 مقارنة مع 2256 الإثنين، وبلغت 183957 حالة.

وأشار بوريلي إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ528 إصابة من 108237 إلى 107709، بينما كان المعدل يوم أمس 20 حالة.

وأفاد بأنه تم رصد 2723 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 51600 مقارنة مع 48877 الإثنين. كما تم تسجيل تراجع جديد في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، وانخفضت الحصيلة بواقع 100 حالة واثنتين، من 2573 إلى 2471.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد، فيما تعد الثالثة من حيث الحصيلة العامة للإصابات المسجلة.