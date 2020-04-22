ترامب يعتزم تعليق الهجرة إلى أميركا لمدة 60 يوما

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض، في 18 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنه سيوقع «على الأرجح» يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًّا يعلق بموجبه لمدة 60 يومًا الهجرة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتعلق حصرًا بطلبات الإقامة الدائمة «غرين كارد» ولا يشمل تأشيرات العمل الموقتة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء «كوفيد-19» إن «وقف الهجرة موقتًا سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل»، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «هذا التعليق سيسري لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد أو للتغيير بناء على الظروف الاقتصادية»، واستطرد: «علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي».