ترامب يعتزم تعليق الهجرة إلى أميركا لمدة 60 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 12:48 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض، في 18 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنه سيوقع «على الأرجح» يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًّا يعلق بموجبه لمدة 60 يومًا الهجرة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتعلق حصرًا بطلبات الإقامة الدائمة «غرين كارد» ولا يشمل تأشيرات العمل الموقتة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء «كوفيد-19» إن «وقف الهجرة موقتًا سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل»، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «هذا التعليق سيسري لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد أو للتغيير بناء على الظروف الاقتصادية»، واستطرد: «علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية...
ليبيا
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا